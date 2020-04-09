خبراء ينصحون بالاستثمار في الأدوات قصيرة المدى بسبب كورونا

(د ب أ)

حذر مديرو محافظ الاستثمار في شركة "أليانز جلوبال إنفستورز" للاستثمار المالي والتابعة لمجموعة "آليانز" الألمانية العملاقة للتأمين والخدمات المالية، العملاء من أن التأثير الكامل لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يظهر بعد، ودعوا العملاء إلى الاستثمار في أدوات الدين قصيرة المدى، والتركيز على المؤسسات والجهات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديفيد نيومان مدير الاستثمار في آليانز جلوبال القول "حتى الان الأفضل هو الاستمرار مع ذوي التصنيف الائتماني القوي في الصناعات المستقرة"، مشيرا إلى أنه مع الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لدعم أسواق السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد، فإنه مازالت هناك فرص أمام المستثمرين.

في الوقت نفسه، سادت حالة من القلق في أسواق المال اليوم الأربعاء بعد فشل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الدول المتضررة من أزمة كورونا، بما في ذلك إطلاق حزمة تحفيز بقيمة 540 مليار دولار.

من ناحيتهم، أعرب مديرو محافظ الاستثمار في آليانز جلوبال عن تشككهم في تعافي أسواق الأسهم، ودعوا عملاءهم إلى توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأسواق.

وقال فرانك ديكسماير رئيس قطاع الاستثمارات ذات العائد الثابت في الشركة إن "ما يمكن أن يعيد الثقة في السوق، هو استقرار الأزمة الراهنة، ولكن للأسف مازلنا بعيدين عن مرحلة استقرار الأزمة" في إشارة إلى استمرار تصاعدها، مضيفا "اعتقد أنه من السابق لأوانه التحرك نحو الأدوات عالية المخاطر في محافظنا" الاستثمارية.