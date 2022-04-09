النادى الأهلى يعتزم إنشاء فرع فى العلمين الجديدة على مساحة 40 فدانا

مصادر: مفاوضات مع شركة تطوير عقارى لإقامة فرع النادى بنظام المشاركة باستثمارات 500 مليون جنيه

يعتزم النادى الأهلى إنشاء فرع له بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 40 فدانا بنظام المشاركة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن النادى وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات للحصول على قطعة الأرض التى تقع بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقارى التى تمتلك الأرض الجارى التفاوض بشأنها.

«يقام فرع النادى المزمع إنشاؤه ضمن مشروع عمرانى متكامل بمدينة العلمين الجديدة وتبلغ استثماراته المتوقعة نصف مليار جنيه» ــ تبعا لتصريحات المصادر.

كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قال فى تصريحات سابقة إن النادى يخطط لإنشاء فرعين فى مدينتى المنصورة الجديدة والعلمين، مضيفا أنه طلب من وزير الإسكان تخصيص مكان فى المنصورة الجديدة ومدينة العلمين لإنشاء فرع النادى، لكنه تعطل بسبب فيروس كورونا.

ويحتل النادى الأهلى المركز الاول فى عدد البطولات والشعبية على مستوى مصر وافريقيا وصاحب اكبر علامة تجارية فى الشرق الاوسط، حيث حصل 42 مرة على بطولة الدورى العام، و37 مرة على بطولة كأس مصر، و11 مرة على كأس السوبر المصرى، و10 مرات على بطولة دورى أبطال أفريقيا، و8 مرات على كأس السوبر الأفريقى، و4 مرات على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، بحسب النادى الذى يعد أول نادٍ مصرى حكومى ينشئ شركة لكرة القدم،

وحصل النادى الأهلى فى مارس الماضى على تسهيل ائتمانى من بنك القاهرة للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من فرع النادى بالتجمع الخامس.

ويمتلك النادى أربعة فروع ما بين القاهرة والأقصر، وتبلغ حجم الاستثمارات فى الأهلى مدينة نصر 251 مليون جنيه، و81 مليون جنيه استثمارات فى أهلى الجزيرة، و 761 مليون جنيه استثمارات أهلى التجمع الخامس، تبعا لتصريحات سابقة لمستشار التسويق للنادى سعد شلبى، مشيرا إلى أن حجم استثمارات النادى الأهلى فى البنية التحتية فقط مليار و292 مليون جنيه، فيما يبلغ دخل النادى الأهلى من الرعاية 510 ملايين جنيه، ليكون بذلك النادى الأكثر حصولا على مبالغ من الرعاية فى المنطقة، كما وصل حقوق الرعاية والبث إلى ما يقرب من مليار جنيه.