حماس: التصدي للاحتلال الإسرائيلي في جنين يرسم معالم المرحلة القادمة



قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن "تصدي المقاومين في مخيم جنين الثائر لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم صباح اليوم السبت، هي أعمال بطولية شجاعة ترسم معالم المرحلة القادمة في الصراع".



وشدد برهوم، في تصريح صحفي أوردته وكالة (شهاب) الفلسطينية اليوم، أن "ميادين المواجهة مع الاحتلال يجب أن تبقى مفتوحة وممتدة وبكل أشكال المقاومة في كل ساحات الضفة ومدنها وقراها، وعلى الاحتلال أن يدفع فاتورة جرائمه وانتهاكاته".



ودعا المقاومين في الضفة الغربية، إلى تشكيل درع حام لأهالي الشهداء والدفاع عنهم بكل قوة مهما بلغت التضحيات، مردفا: "فأنتم أمل كل فلسطيني في التحرير وكنس الاحتلال".



وتوجه برهوم بـ "التحية إلى شباب مخيم جنين الأبطال الذين يتصدون في هذه الأثناء لقوات الاحتلال والمدافعين عن شعبنا وأرضه ومقدساته".



واستشهد شاب فلسطيني وأصيب 13 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، عقب اقتحامها مخيم جنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وأعلنت وزارة الصحة، إصابة شاب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، ما أدى إلى استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي.



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) بأن "قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت صباح اليوم المخيم، وشنت حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل".



ووفق الوكالة "تحاصر قوات الاحتلال في هذه الأثناء منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد فتحي حازم في مخيم جنين، وتطالبهم بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك.



ولا تزال القوات الإسرائيلية تقتحم المخيم من أكثر من جهة، ونشرت قناصة في عديد الأماكن، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مستمرة.