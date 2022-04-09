قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته المنتشرة عند الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، على خلفية سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع القليلة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد نشر جيش الاحتلال ثلاث سرايا إضافية عند طول الحاجز الفاصل المقام على طول الخط الأخضر.

وكان جيش الاحتلال قد نشر آلاف العسكريين عند الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، وقال إنّ الهدف من ذلك منع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر ثغرات متعددة في الحاجز الفاصل.

في سياق متصل، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، صباح السبت، مخيم جنين، وحاصرت منزل عائلة رعد حازم، الذي يُزعم أنه منفذ عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب يوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب 13 آخرون؛ إثر اقتحام مخيم جنين.

وفي وقت لاحق، أفادت حركة الجهاد الإسلامي، بأنّ الفلسطيني الذي استشهد برصاص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، هو أحد قيادات سرايا القدس، الجناح المسلّح لها.

وقال بيان صادر عن الحركة: «الشهيد أحمد السعدي، أحد مقاتلي سرايا القدس وقادتها، ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه الجهادي والشرعي في قتال العدو».