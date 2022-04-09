استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال إسرائيلي في مخيم جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدة أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط شهيد وأربع إصابات".

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع اشتباك مع قوة من الجيش أثناء مداهمة منزل رعد حازم مرتكب هجوم تل أبيب، مشيرة إلى أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي قررت تعزيز القوات المنتشرة على خط التماس بين الضفة الغربية واسرائيل بثلاث سرايا إضافية.

وتعيش إسرائيل توترا بعد سلسلة من الهجمات. وتأتي العملية العسكرية بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 10 أخرين إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار وسط تل أبيب أول أمس الخميس .