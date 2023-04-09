 الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 2:01 ص

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك؛ للاعتكاف وأداء الصلوات.
وأوقفت قوات الاحتلال - حسب شهود عيان - المصلين عند أبواب المسجد، ودققت في هوياتهم، كما زادت من تواجدها العسكري في محيطه، في محاولة لإعاقة وصول المصلين ومنع الاعتكاف داخل المسجد، بالتزامن دعوات المستوطنين من "جماعات الهيكل المزعوم" لاقتحام باحات المسجد غدا الأحد.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة الاحتلال نيتها إغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في منطقة باب الأسباط ووادي حلوة، بهدف توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين.
ورغم إجراءات الاحتلال وانتهاكاته، أدى نحو 30 ألف مصل، مساء اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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