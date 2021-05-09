ضبط شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص اشترك مع شقيقه المقيم بالخارج في تجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تجميع "حاصل على دبلوم"، مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية"، مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأول وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و500 ألف جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.