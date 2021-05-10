 اندلاع المواجهات مجددا مع الاحتلال الإسرائيلي قرب بابي العامود والساهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اندلاع المواجهات مجددا مع الاحتلال الإسرائيلي قرب بابي العامود والساهرة

وكالات
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 11:34 م

اندلعت، الليلة، مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب بابي العامود والساهرة وفي شارع السلطان سليمان الرابط بينهما في مدينة القدس.

واعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المواطنين الخارجين من الصلاة في المسجد الأقصى في مشهد بات يتكرر يوميا في شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ومنع جنود الاحتلال المقدسيين من التواجد في ساحة باب العامود وطردوا المتواجدين هناك إلى شارع نابلس القريب.

وفي بلدة سلوان المجاورة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان ولم يبلغ عن وقوع اصابات في المكان.

وفي الشيخ جراح، اندلعت مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال التي اعتدت على أهالي الحي والمتضامنين هناك واعتقلت عددا منهم وأصابت آخرين بجروح.

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