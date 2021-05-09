أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها محافظ القاهرة، حيث قام بضبط عدد من المحال المخالفة، وعلى الفور أصدر قرارا بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات .

وبدأ المحافظ الجولة بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الاحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم بإستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وأكد محافظ القاهرة أن هناك التزاما كبيرا من المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة ..لافتا الى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء أزمة فيروس كورونا .

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه ، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.