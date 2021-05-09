وزير الخارجية السعودي: نعمل على تخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند



قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية ستعمل على تشجيع خفض التوتر بين باكستان والهند، وأشاد بدور باكستان الحاسم في عملية السلام الأفغانية.



وقال الأمير فيصل - في تصريحات لوسائل إعلام باكستانية - "فيما يتعلق بالعلاقة مع الهند أريد أن أشيد بما تم تحقيقه مؤخرا من تهدئة التوترات ووقف إطلاق النار، فهذه خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.



وأكد الوزير السعودي "سنعمل على التأكد من أن التوترات مستمرة في الانخفاض بين البلدين"، مضيفا "لدينا علاقات جيدة متنامية مع الهند وآمل أنه من خلال هذا النهج يمكننا مساعدة الجميع في العمل من أجل تقليل التوتر".



وأوضح أنه من وجهة النظر السعودية يجب أن يكون التركيز على تحقيق الازدهار للشعب هو الهدف الرئيسي لجميع السياسات، وقال "أعتقد أن باكستان لديها هذه الأولوية، فما أشار إليه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان هو أن هناك تركيزا شديدا على أن تكون المنطقة آمنة لأن ذلك سيوفر الاستقرار المطلوب لتنمية اقتصاد البلاد"، مؤكدا أن "هذا هو بالضبط ما يجب القيام به، سنضمن بالطبع أي دعم يمكننا القيام به لتحقيق ذلك".



كما أشار الأمير فيصل إلى أن أفغانستان مهمة للغاية ليس فقط لأمن باكستان وجيرانها ولكن أيضا للأمن العالمي"، مضيفا أن باكستان لديها دور مهم للغاية تلعبه في المساعدة على تأمين مستقبل أفغانستان.



وقال "سنعمل بالطبع بشكل وثيق مع زملائنا ومع المجتمع الدولي للتأكد من أننا قادرون على مساعدة أفغانستان لتحقق الاستقرار والازدهار".