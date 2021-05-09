رسالة جديدة دنيا سمير غانم بشأن حالة والديها الصحية

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس السبت، رسالة بشأن الحالة الصحية لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس "كورونا" المستجد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وشاركت دنيا سمير غانم دعاء مؤثرا لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، كان من بين كلماته: "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبدالعزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينيك التي لا تنام، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الرحمين، اللهم إنا نسألك شفاءا جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك".

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وتفاعل العديد من الفنانين مع دعاء دنيا سمير غانم المؤثر لوالديها، مثل غادة عادل، وهند صبري، ورانيا محمود ياسين، ووفاء عامر.

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقة دنيا سمير غانم نفس الدعاء عبر حسابها على "إنستجرام".

وكان الإعلامي، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، كشف قبل أسبوع عن الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "لكل متابعيني الغاليين أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبدالعزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة.. أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

ونقل الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد لعزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.