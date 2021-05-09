الإمارات: 3 وفيات و1735 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1572 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1735 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 536 ألفا و17 حالة.



ولفت البيان إلى أن 1560 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 516 ألفا و 329 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 203 ألاف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.