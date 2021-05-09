 المدعى العام الإسرائيلى يطلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة الشيخ جراح - بوابة الشروق
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المدعى العام الإسرائيلى يطلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة الشيخ جراح


نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 6:26 م
ذكر متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعى العام أفيخاى ماندلبليت، طلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة بشأن خطط لإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، وفقا لوكالة «رويترز».

وكان من المقرر عقد الجلسة غدا الإثنين وسط تصاعد العنف والقلق الدولى بشأن قضية الإخلاء فى المدينة المتنازع عليها.

وقال المتحدث إن المدعى العام طلب من المحكمة التأجيل لأسبوعين على الأقل ريثما يدرس إمكانية المشاركة فى الدعوى.

وقالت المحكمة في بيان "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا". ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

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