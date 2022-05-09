شركات الصرافة باتحاد الغرف: إقبال على شراء الدولار بسبب الشائعات

قال علي الحربي، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن المواطنين أقبلوا اليوم على شراء الدولار، على عكس الأيام الماضية، وذلك بسبب الشائعات الموجودة في السوق حاليًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن هذه الشائعات تجعل المواطنين يحافظون على الدولار، وبالتالي فإن عدد المشترين أكبر من البائعين على مدار اليوم.

وعن قرارات البنك المركزي الأخيرة المنتشرة حول توفير المستورد الدولار من البنك فقط، أوضح أن البنك المركزي لم يقل هذا الكلام، بل تم نقله هاتفيًا مع مصدر غير معروف، مضيفًا أن المستوردين لا يشتروون كميات كبيرة من الدولارات.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 41 مليون دولار.

وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 872 مليون دولار في عام 2021، رغم ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات في السوق لتلبية احتياجات الدولة من العملات الصعبة.