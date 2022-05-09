الصحة: تجهيز وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعي في 5 محافظات خلال الربع الأول من 2022

الصحة: تجهيز وافتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي لأصحاب الهمم بمحافظة دمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وافتتاح 17 مركزاً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبني سويف، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم افتتاح 11 مركزا لتقديم خدمات العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية، من ضمنهم 4 مراكز بمحافظة القليوبية بوحدتي صحة الأسرة بالبرادعة، وبهادة التابعين لإدارة القناطر، ووحدة صحة الأسرة بكفر منصور إدارة طوخ، وبمركز طبي الهادي بإدارة الخانكة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي النويرة، وبني سليمان بمحافظة بني سويف، وآخر بمركز طبي صقر قريش بمنطقة البساتين الطبية في محافظة القاهرة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تجهيز وافتتاح مركزا للعلاج الطبيعي بالوحدة الصحية في قرية سيف الدين التابعة لإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بوحدات البارهمة، وكلاحين الحاجر، وكلاحين أبنود بإدارة قفط بمحافظة قنا.

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وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي إنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمستشفيي حميات قليوب بمحافظة القليوبية، ونقادة المركزي بمحافظة قنا، لافتاً إلى تطوير قسمي العلاج الطبيعي بمستشفيى دمياط العام بمحافظة دمياط، وقوص المركزي بمحافظة قنا.

وأضاف «الفيل» أنه تم تجهيز وافتتاح وحدتين مخصصتين لتقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال من أصحاب الهمم بمستشفيي دمياط العام، وكفر البطيخ المركزي بمحافظة دمياط.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى عقد 16 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظتي القليوبية ودمياط، عن دور العلاج الطبيعي بالعناية المركزة وذلك لرفع كفائتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت «حسنين» إلى أنه يجري حصر الاحتياجات المطلوبة من أخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية، تمهيداً لتكليف دفعة 2020.