إسرائيل تبحث مع قبرص واليونان وأمريكا الوضع في شرق المتوسط



التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين افتراضيا مع نظرائه من الولايات المتحدة واليونان وقبرص ،فيما يعرف بصيغة 3+1، لمناقشة الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.



ووفقا للبيان المشترك الذي صدر بعد الاجتماع ، قرر الوزراء "تكثيف تعاونهم في مجالات الطاقة والاقتصاد وتغير المناخ والاستعدادات الطارئة ومكافحة الإرهاب والإسهام في أمن الطاقة في المنطقة"،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".



وأعرب البيان أيضا عن دعم هذه الدول لقمة النقب ومشاريع أخرى تعزز التعاون الإقليمي في المنطقة.



يذكر أن قمة النقب التي عقدت في 28 آذار/مارس الماضي ضمت وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب وأمريكا.



وأضاف البيان أن الوزراء أدانوا الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل بما في ذلك هجوم مميت وقع الأسبوع الماضي في بلدة إلعاد شرق تل أبيب.



كان شخصان فلسطينيان قد نفذا هجوم إلعاد قرب تل أبيب يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.