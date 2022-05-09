تقرير أممي: زيادة النشاط الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائليين

أشار تقرير أممي إلى زيادة النشاط والتكامل بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بوصول أوسع إلى سوق العمل الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل.

وتمت الموافقة على نحو 20 ألف تصريح دخول لعمال فلسطينيين في غزة لدخول إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12 ألف تصريح حتى الآن. كما أن تجارة البضائع من الضفة الغربية وغزة أعلى مما كانت عليه منذ سنوات عديدة، وتتجه هذه التجارة في الغالب إلى إسرائيل.

وصدر تقرير عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قُبيل اجتماع للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل في 10 مايو الجاري.

وتعود هذه الزيادة إلى بعض القرارات الإسرائيلية الأخيرة لإجراء بعض التحسينات على مستوى الوصول والحركة.

ويشير التقرير إلى أن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش للفلسطينيين وتخفيف التوترات على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، وإلا فقد تتفاقم التفاوتات، حسب التقرير.