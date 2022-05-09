الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب تزامنا مع مناورة للاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن رفع حالة التأهب تزامنا مع مناورة واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بيان صدر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بأنه سيتم "رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو (إسرائيل) عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها (عربات النار)".

وأضاف البيان أن "الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو، تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء شعبنا".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم انطلاق مناورة عسكرية تحت اسم "عربات النار" على أن تستغرق شهرا كاملا وتحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع بمشاركة القوات النظامية والاحتياط من كافة القيادات والهيئات ووحدات الجيش.

واستشهد 50 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس منذ مطلع العام الجاري.