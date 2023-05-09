الإمارات وفرنسا والصين تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ غدا لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الإمارات وفرنسا والصين، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ مغلق غدا الأربعاء لبحث التطورات في قطاع غزة.



وذكر حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".



وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر عقب تنفيذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي".



وعبرت عدد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي.