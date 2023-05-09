الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة

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أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، داعيا لاحترام القانون الدولي الإنساني.



وقال الاتحاد في بيان، "لدينا قلق بالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية".



وأضاف "نأسف للخسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



ودعا الاتحاد إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين في جميع الظروف".



ومنذ فجر الثلاثاء، نفذت طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي".