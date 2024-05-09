نائبة في الكنيست الإسرائيلي: إن لم تزودنا واشنطن بصواريخ دقيقة سنستخدم غير الدقيقة

توعدّت نائبة في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستخدام إسرائيل صواريخا غير دقيقة في حربها على غزة، في حال أوقفت واشنطن تزويد تل أبيب بصواريخ دقيقة.

وقالت عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تالي جوتليب، للقناة الـ 7 الإسرائيلية، اليوم الخميس: "لتفهموا شيئا، في اللحظة التي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن ترسل لنا صواريخ دقيقة، هل يتعين علي أن التزم الصمت؟"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء

وأضافت جوتليب: "أنا سأقول بالضبط ما قلته، ولكن لا يتعين علي أن أقوله وإنما على رئيس الوزراء (نتنياهو) أن يقول ذلك: لن ترسلوا لنا صواريخ دقيقة، لا توجد مشكلة، فنحن لدينا صواريخ غير دقيقة".

وتابعت: "بدلا من استخدام صواريخ دقيقة تفجر فقط غرفة صغيرة أو مبنى واحد فقط، سأفجر 10 أبنية (في إشارة إلى المباني التي يستهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة".

وزعمت عضو الكنيست أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، وزعمت أن ذلك يخولها باستخدام ما تملكه، وفق تعبيرها.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا وسعت نطاق عمليتها العسكرية بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن: "لقد قُتل مدنيون في غزة بسبب هذه القذائف وبسبب الطرق الأخرى التي تلحق بها الضرر بالتجمعات السكانية. لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - وهم لم يدخلوا رفح بعد - فلن أمدهم بالأسلحة التي استخدموها في الماضي لمهاجمة المدن".