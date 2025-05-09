أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، الجمعة، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى مملكة البحرين قريبًا.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها على منصة "إكس"، دون تحديد موعد دقيق للزيارة.

ووفق رصد أجرته وكالة الأناضول، ستكون البحرين الوجهة العربية السادسة التي يزورها الشرع منذ توليه مهامه في يناير الماضي، والثامنة على مستوى زياراته الخارجية.

وشملت جولات الشرع السابقة كلاً من: السعودية، تركيا، مصر، الأردن، قطر، الإمارات، وفرنسا.

وكانت العاصمة دمشق قد شهدت تحولًا سياسيًا كبيرًا في 8 ديسمبر 2024، مع سيطرة فصائل سورية على المدينة، بعد إنهاء حكم حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، بينها 53 سنة تحت قيادة عائلة الأسد.