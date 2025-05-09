تقرير: ضغط أمريكي على إسرائيل لإبرام صفقة مع حماس

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفتخ بالمطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأضاف المصدر أن واشنطن أخبرت تل أبيب بأنه في حال عدم التقدم نحو صفقة، فإن إسرائيل ستبقى وحدها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرهم بأن الضغط العسكري يعرض حياة أبنائهم للخطر، مشيرا إلى أن ويتكوف أكد لهم أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب.

ووفقا للصحيفة، جرى تسريب انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية بأمر شخصي منه.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء ما وصفته بالتنازلات التي تسمح لحركة حماس بالبقاء والحفاظ على أسلحتها وقادتها في غزة، والتي لن تضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضافت "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها، أنه من الصعب التكهن بتحركات ترامب وتقييم تصريحاته وخطواته المقبلة، لكن بعد أكثر من 100 يوم من ولايته الثانية، أصبح من الممكن بالفعل تمييز العديد من المبادئ التي توجه أفعاله، وبناءً على هذه المبادئ، يمكن توقع ما قد يحدث منه خلال زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل ولن تشمل إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن أمور قد تكون علامة فارقة في سياسة الشرق الأوسط بشكل عام، وغزة بشكل خاص، للإدارة الأميركية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح تمامًا في الظروف الحالية أن ترامب والمقربين من إدارته يسعون جاهدين إلى نسب الإنجازات إليه في مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد.