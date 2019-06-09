القبض على سائق توك توك بقنا ذبح صديقه

نجحت مباحث قنا اليوم، فى كشف غموض العثور على جثة نجار مسلح مقيم بمحافظة سوهاج، عثر على جثته على الطريق الصحراوى بمحافظة قنا، مذبوحا وملقى على جانب الطريق، حيث تبين قيام صديقه سائق توك توك بإرتكاب الواقعة، بالاتفاق مع زوجة المجنى عليه للتخلص منه.

كان مدير أمن قنا اللواء مجدى القاضى، قد تلقى اخطارا من مباحث مركز أبوتشت بالعثور على جثة نجار مسلح يدعى سمير ع ا ، ومقيم بقرية الغنيمة بمحافظة سوهاج، وبها أثار ذبح بالرقبة، وملقاة على جانب الطريق الصحراوى أمام قرية السليمات بمركز أبوتشت، وبتكثيف البحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى محمد م ا سائق توك توك ومقيم البلينا بسوهاج، وذلك بالاتفاق مع زوجة المجنى عليه، للتخلص منه لارتباطها بالمتهم فى علاقة عاطفية.