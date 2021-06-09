السياحة والآثار تنعى الأمريكية جلوريا: وداعا صاحبة الروح المحبة لمصر

نعت وزارة السياحة والآثار، الأمريكية جلوريا فيتال بعد وفاتها متأثرة بمرض السرطان، حيث نشرت الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور لزياراتها الأخيرة إلى مصر والتي استقبلها خلال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها اليوم الأربعاء، "كان حلم جلوريا واكر زيارة الأهرامات والتعرف على مصر، وقد نجح ابنها داستن في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة وقامت بزيارة مصر الشهر الماضي .. كانت جلوريا ممتنة لكل ما استطاعت رؤيته في زيارتها لمصر وعبرت عن جزيل حبها واحترامها لبلدنا..نحن سعداء بأننا استطعنا المشاركة في تحقيق حلمها. وداعًا جلوريا صاحبة الروح الجميلة المحبة لمصر".