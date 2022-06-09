قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع رواد الأعمال الشباب، اليوم الخميس، إن روسيا دولة تقدم فرصًا هائلة وأولئك الذين قرروا في الوضع الحالي تركها لتقليص أعمالهم سوف يندمون عليها في نهاية المطاف.

وفي كلمته في الاجتماع الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال بوتين: "في ظروف اليوم، يفضل البعض القفز، والانسحاب، لتقليص بعض الأنشطة هنا.. في النهاية سوف يندمون على ذلك".

وأضاف: "هذا ليس تهديدًا.. سوف يندمون على ذلك ليس لأننا نهدد شخصًا ما.. نحن لا نهدد أي شخص.. إنهم سوف يأسفون لذلك لأن روسيا بلد به فرص هائلة".

وشدد على أن العديد من الشركات الأجنبية تشعر بالفعل بالاستياء الشديد من اضطرارها لمغادرة روسيا، لكنه أشار إلى أن هذا دليل على "الظروف الداخلية في هذه البلدان التي لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية".

وختم بالقول "نحن دولة ذات سيادة.. يجب أن نتطلع إلى المستقبل.. ونحن نتطلع إلى المستقبل.. لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يصنعه إلا أناس مثلك.. البلد يعتمد عليك".

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالاجتماع المثمر الذي عقده اليوم مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في يريفيان، مٌعربًا عن ثقته في نجاح الدورة المقبلة لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقرر عقدها في العاصمة الأرمينية غدا /الجمعة/.

وأفادت وكالة أنباء "أرمينبريس" الرسمية بأن لافروف دعا ميرزويان لزيارة روسيا قريبًا، مُضيفة أن وزير الخارجية الأرميني توجه بالشكر إلى نظيره الروسي على دعوته.

كما أضافت أن الجانبين بحثا -خلال الاجتماع- قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانب الروسي استعداده للمساعدة في عملية السلام بين يريفان وباكو وحل القضايا الإنسانية التي لا تزال تواجه المنطقة.

يُذكر أن آخر زيارة لوزير الخارجية الأرميني إلى روسيا كانت في 8 أبريل 2022، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ويريفان.

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية - في بيان - أن زيلينسكي وقع المرسوم تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر اليوم بشأن فرض العقوبات على كبار المسؤولين الروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية في بيانها أنه، على وجه الخصوص، سيتم فرض عقوبات على 35 فردا من بينهم الرئيس الروسي والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وغيرهم.

ويتم فرض هذه العقوبات لأجل غير مسمى.