مبعوث زيلينسكي في برلين يتوقع أن تحصل أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

أعرب المبعوث الأوكراني الخاص لآفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي عن ثقته في منح كييف وضع مرشح للتكتل، وذلك بعد يومين من المحادثات في برلين.

وقال وزير التنمية الإقليمية أوليكسي تشيرنيشوف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتوقع أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على منح بلاده وضع مرشح في قمتها في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر إذا قدمت المفوضية الأوروبية توصية بهذا المعنى في الأسبوع المقبل.

وأضاف تشيرنيشوف أنه يتوقع أن توافق ألمانيا على هذه الخطوة أيضا. وأضاف: "كما نفهم الأمر، لن يقفوا في الطريق إذا كان تقرير (المفوضية الأوروبية) إيجابيا".

والتقى تشيرنيشوف، وهو أحد المبعوثين الخاصين الأربعة للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذين يضغطون حاليا من أجل آفاق عضوية أوكرانيا في عواصم الاتحاد الأوروبي، كبار الساسة الألمان في برلين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار تشيرنيشوف إلى أنه يتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية توصيتها بشأن وضع أوكرانيا كمرشح في 15 يونيو.

وقال: "ربما لم يتم اتخاذ القرار بعد"، مضيفا أنه من المرجح أن يتبع القادة الأوروبيون توصية المفوضية.

وفي حين أعربت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل عن دعمها لهذا الوضع، إلا أن الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن في اتخاذ موقف. وعادة ما يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يتقدم بلد ما من وضع المرشح إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وخلال زيارته إلى ألمانيا، دعا تشيرنيشوف أيضا إلى تسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال: "كل يوم حاسم للغاية. وبالطبع نريد أن يحدث ذلك بشكل أسرع مما يحدث في الوقت الحالي".

وفي حين وعدت الحكومة الألمانية بتسليم عدة أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، لم يصل أي منها بعد.