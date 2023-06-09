الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل الدخان على مواطنين اعتصموا جنوب لبنان لتفريقهم

ألقى الجيش الإسرائيلي، القنابل الدخانية باتجاه مجموعة من المواطنين، في بلدة كفرشوبا جنوب لبنان، الذين نفذوا اعتصاما، اليوم الجمعة، قرب بركة "بعثائيل" بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا، رفضا لتجريف الجيش الإسرائيلي لأراضيهم.

وتجمع عدد من المواطنين في بلدة كفرشوبا، بالقرب من بركة بعثائيل، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، وذلك "لإقامة صلاة الجمعة، في حضور مفتي حاصبيا مرجعيون الشيخ حسن دلة والنائب قاسم هاشم؛ اعتراضا على قيام قوات العدو الصهيوني بأعمال الحفر بالقرب من الخط الأزرق الذي يفصل الأراضي المحتلة عن الأراضي المحررة قي خراج البلدة".

وترافق ذلك "مع محاولة لعدد من المواطنين اختراق الخط الحدودي وإزالة القسم الأكبر منه ،قابله من الجهة المحتلة إلقاء العديد من القنابل الدخانية على المواطنين".

وأعلنت قناة " المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أن القوات الإسرائيلية اعتدت "بالقنابل الغازية على أهالي ‫كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم".

ونفذ الجيش اللبناني "انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي"، بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل.

من جهة ثانية، أعلن الناطق الرسمي بإسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقاً على ما يجري في كفرشوبا، عن أن" جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض، وقد كانوا على الأرض منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ولارساء الهدوء والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".

وأضاف "نحث الأطراف على استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وتابع تيننتي بالقول، "إن "اليونيفيل" على اتصال بالأطراف وتسعى جاهدة لإيجاد حلول. وندعو كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".