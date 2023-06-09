الرئيس الفلسطيني يجري زيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس سيجري الأسبوع المقبل زيارة رسمية إلى الصين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وذكر بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن زيارة عباس ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام لمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والصين.

وبحسب البيان تأتي الزيارة "في إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة".

وأفاد البيان بأن عباس سيبحث مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات.