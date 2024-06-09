المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الجنود الإسرائيليون مرتكبو مجزرة النصيرات تنكروا بهيئة نازحين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد شهداء مجزرة النصيرات إلى 274 شهيدًا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة.

وقال في تصريحات، نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال استخدم سيارتين مدنيتين في ارتكاب مجزرة النصيرات، منوهًا أن «الجنود المشاركين في المجزرة تنكروا بهيئة نازحين».

ولفت إلى أن «جيش الاحتلال قصف 89 منزلا ومبنى سكنيا مأهولا بالسكان خلال ارتكاب مجزرة النصيرات؛ مستخدما عشرات الطائرات الحربية والمسيرات».

وطالب الإدارة الأمريكية بوقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والقنابل، قائلًا إن جريمة الإبادة الجارية في غزة تؤكد على المبدأ الاستئصالي الذي يتم تنفيذه ضد شعب فلسطين.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ247 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضي، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفًا و84 شهيدًا و84 ألفًا و494 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات يوم أمس، إلى 274 شهيدًا و698 إصابة منها حالات حرجة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».