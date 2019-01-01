ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل سفينتي حاويات، و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار اتمام إجراءات الدخول.



وأضاف "الشيطي" أن 655 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 38531 من البضائع العامة، منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 2890 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 18203 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22482 طنا.