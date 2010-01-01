وزير الخارجية الإيطالي: نؤكد على دعم إعلان القاهرة لتسوية الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجي الإيطالي، لويجي دي مايو، دعم بلاده لمبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحل السياسي في ليبيا.

وقال خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، مساء الأربعاء، إن إيطاليا تؤيد توزيع السلطة بين الليبيين، مشيرًا إلى دعم بلاده لإعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا، إضافة إلى إيقاف التدخلات الخارجية وإرسال الأسلحة إلى ليبيا.

ودعا لوقف للمقاتلين الأجانب مع وقف فوري لإطلاق النار والإطلاع بالمهام المنوطة بالمحادثات العسكرية 5+ 5 ، مطالبًا بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الأربعاء حول التطورات في ليبيا.