القصير: مصر نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية وعودتها لدورها الريادي وخاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وذلك بالتوازي مع تحقيق الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلي داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، .



وأضاف القصير، في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي، حمل على عاتقه مشكلات أفريقيا والسعي لحلها لذلك كان التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة، حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الستة الماضية.



وذكر أن المزارع المصرية في كل من أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنجبار والنيجر تعمل بالفعل، وهناك مزارع جار تنفيذها في الجزائر وفي إريتريا خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإريتري للقاهرة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مزارع في كل من تنزانيا ومالاوي وزيمبابوي وجنوب السودان، بجانب تجديد ترخيص المزرعة المشتركة للإنتاج النباتي بالسودان في عام 2019 والإعداد للتعاون مع الجانب السوداني في مجال إنتاج التقاوي للمحاصيل الحقلية.



ولفت إلى أن المزارع المشتركة استهدفت إنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني وإنتاج التقاوي والخضر والزراعات المحمية (الصوب)، كما شملت تنظيم دورات تدريبية داخل وزارة الزراعة والمراكز البحثية للمبعوثين الأفارقة.



وأضاف أن التعاون مستمر مع الأشقاء الأفارقة في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعميق العلاقات المصرية الأفريقية في جميع المجالات ومن أهمها المجال الزراعي.