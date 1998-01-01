أفادت دراسة، أمس الأربعاء، بظهور أمراض دماغية وعصبية خطيرة بين المتعافين من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، تتنوع بين إصابات الدماغ والأعصاب.

ويقول مايكل زاندي، مشرف الدراسة والعامل بكلية طب لندن وهيئة الصحة البريطانية، لـ"الجارديان"، إن على الأطباء البحث والتدقيق في تلك الظاهرة غير المعهودة.

وكشفت الدراسة المنشورة في دورية برين، أن نحو 15 شخصا أصيبوا بالتهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، بينما أصيب 10 بالهذيان، و8 بالسكتات الدماغية، و8 آخرين بمتلازمة غيلمبيرية العصبية التي قد تكون مميتة بـ5%.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حالات الالتهاب الدماغي المرصودة، من حالة شهريا خلال الأيام العادية إلى نحو 3 حالات أسبوعيا أبريل الماضي، بينما توفيت سيدة من ذلك المرض في مايو.

ومن بين الحالات المرصودة، سيدة تعافت من كورونا، وفي يوم خروجها من المشفى ظهرت عليها أعراض وسوسة وهلوسة برؤية أفيال وأسود في المنزل، مع العلم بخلو تاريخ الحالة من المرض النفسي.

وفي حالة أخرى لسيدة أربعينية عانت من صداع وتنميل في يدها بعد خروجها من المشفى بأيام، لتصاب بالهذيان؛ ما تطلب إجراء عملية جراحية لاستئصال جزء من الجمجمة لتخفيف الضغط الكامل على دماغها.