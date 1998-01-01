المسماري: الخط الأحمر سرت - الجفرة مؤمن منذ 6 يونيو الماضي

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن غرب مدينة سرت مؤمن بشكل كامل، مؤكدًا أن الخط الأحمر سرت – الجفرة مؤمن منذ يوم السادس من يونيو الماضي.

وأضاف «المسماري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن محاور القتال في سرت تشهد هدوءً حذرًا مع استطلاع دائم ومباشر لمنطقة الوحدات وقوات الاستطلاع والاستخبارات، بكامل منطقة العملية.

وأكد أن منطقة الجفرة آمنة تمامًا، إضافة إلى أن القوى الجوية تعمل بشكل يومي وطبيعي وفعال، منوهًا أن القوات العربية الليبية تمكنت من إفشال محاولات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاقتراب من مدينة سرت، بالرغم من ثلاث محاولات للعدو لاختراق الخط.

ولفت متحدث القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى أن «أردوغان» لم يتوقف عن مشروعه للتوسع في المنطقة على حساب الأمن والاستقرار، قائلًا إن القوات بدأت في ترسيخ كل الإمكانيات لإفشال كل محاولات أردوغان للاقتراب من سرت والجفرة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد - في كلمة له خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية – الشهر الماضي أن سرت والجفرة يمثلان خط أحمر بالنسبة لمصر.