المستشار الطبي للوزراء: مدبولي فخور بما قام به «سائق التوك توك الأمين»

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخور بما قام به المواطن محمد صبري، «سائق التوك توك الأمين»، مؤكدًا أن السائق مثال يحتذى به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن المجلس تشرف بالمواطن صباحًا لتنسيق عملية علاج قدمه، لافتًا إلى أنه توجه مع أحد المسؤولين بالمجلس إلى مستشفى الحلمية العسكري.

ولفت إلى أن قائد المستشفى حول السائق إلى رئيس قسم التجميل والحروق، وتم إجراء فحص كامل للقدمين، مشيرًا إلى أخذ عينة من أماكن القرح والحروق الموجودة بقدمي المواطن.

وذكر المستشار الطبي لمجلس الوزراء أنه تم إجراء مجموعة من التحاليل لمعرفة نوع الخلايا إذا كانت عادية أم بها مشاكل، والتحاليل الشاملة على وظائف الجسم المختلفة للاطمئنان بشكل كامل.

وأشار إلى إجراء تحاليل للتأكد من وصول الدم إلى أماكن القرح حتى تنجح عملية الترقيع، مضيفًا أن المجلس ينتظر نتيجة العينات؛ لاستكمال العمليات، في جناح الحروق بالمستشفى.

وأكد «المصري» أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بمتابعة حالة «السائق الأمين»، حتى صدور القرار بعمل عملية كاملة بعد نتائج الفحوصات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق «لتوك توك»، التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «التاسعة»، مساء أمس الأربعاء، على القناة الأولى المصرية، والذي أبرز سلوك السائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، لكونه عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها.