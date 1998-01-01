إندونيسيا تحتجز قاربي صيد صينيين بسبب جثة بحّار

احتجز خفر السواحل الإندونيسي قاربي صيد صينيين، بعد تلقي بلاغ حول احتفاظ أحد القاربين بجثة بحار إندونيسي على متنه لمدة أسبوع، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

وكان القاربان يبحران قبالة جزيرة نيبا آيلاند بالقرب من سنغافورة عندما اعترضتهما سفن خفر السواحل الإندونيسي أمس الأربعاء، حسبما ذكر هاري جولدنهاردت، المتحدث باسم شرطة جزر رياو.

وأضاف: "تلقينا معلومات عن وفاة عامل إندونيسي مهاجر على متن أحد القاربين وتم حفظ الجثة في (وحدة) تخزين بارد لنحو أسبوع".

وتابع: "قمنا بمطاردة القاربين وأجبرناهما على الرسو في قاعدة بحرية". وأوضح أنه تم نقل جثة البحار الإندونيسي إلى مستشفى لتشريحها.

وأشار إلى أن القاربين كان على متنهما طاقمان مؤلفان من 32 شخصا، ومن بينهم 10 إندونيسيين.

وتحث جاكرتا بكين على التحقيق في سلسلة من حالات الوفاة لأفراد أطقم إندونيسيين كانوا يعملون على متن سفن قوارب صيد صينية، حيث تم تسجيل ثماني وفيات منذ نوفمبر 2019.