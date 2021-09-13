 قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينية بالقدس الشرقية - بوابة الشروق
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قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينية بالقدس الشرقية

وكالات
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 7:20 م

أطلقت قوات إسرائيلية، اليوم الأحد، النار على امرأة فلسطينية بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس الشرقية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية وقناة "12" التلفزيونية الخاصة إن "قوات أمن إسرائيلية أطلقت النار على امرأة فلسطينية قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن".
وأشارت الهيئة والقناة إلى "عدم وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين"، دون حديثهما عن حالة المرأة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأناضول.
ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية على الفور بيانا بشأن الحادثة، كما لم يصدر عن السلطات الفلسطينية أي تعليق فوري.


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