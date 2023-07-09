الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى استئناف عاجل لمحادثات التعديل القضائي

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، متحدثا في احتفال رسمي اليوم الأحد، الطبقة السياسية باستئناف الحوار بشأن التعديل القضائي.

وحذر هرتسوج من أن "الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى فشل ذي أبعاد تاريخية وخلافات لا رجعة فيها داخل المجتمع الإسرائيلي"،بحسب قناة"أي نيوز 24) الإخبارية الإسرائيلية.

وقال "العائلات ممزقة. الجيران والأصدقاء يتحولون إلى أعداء"، وأضاف: "الاتفاقات ممكنة في مسألة معقولية القوانين. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث - بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية".

ودعا هرتسوج الأطراف إلى تنحية غرورهم جانبا، والتفكير في العواقب بعيدة المدى لغياب الحوار، وتابع: "حان الوقت لبذل جهد معًا. حان الوقت للتفكير في العواقب. ضع الأنا جانبًا! واصل الحوار!"

وتأتي هذه التصريحات في وقت توقفت فيه المحادثات بين الأغلبية والمعارضة حول الإصلاح القضائي لأكثر من شهر.

ولم تؤد مفاوضات سابقة لعدة شهور بين الجانبين بوساطة هرتسوج إلى أي حل وسط.

ويُنظر لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنها تسعى إلى إضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عن عمد من خلال هذه الإصلاحات.

وتتهم الحكومة القضاء بالتدخل المفرط في القرارات السياسية. ويرى منتقدون أن الفصل بين السلطات، وبالتالي النظام الديمقراطي الإٍسرائيلي، في خطر.

وتشهد إسرائيل منذ شهور احتجاجات ضد الإصلاحات. وتم تعليق خطط الحكومة في مارس الماضي بعد انتقادات شديدة في إسرائيل والخارج ولكن نتنياهو عاد مؤخرا للمضي قدما في الإصلاحات.