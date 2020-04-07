 السنغال تحذر قناة فرانس 24 بسبب التغطية المتحيزة - بوابة الشروق
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السنغال تحذر قناة فرانس 24 بسبب التغطية المتحيزة

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:36 ص

حذرت حكومة السنغال قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية مما وصفته بالتغطية "المتحيزة" للسياسة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

واتهمت وزارة الاتصالات السنغالية القناة اليوم السبت بتعامل غير أخلاقي وغير متوازن ومتحيز وهدام مع المعلومات".

وقبل أيام قلائل، بثت القناة مقابلة مع زعيم المعارضة عثمان سونكو، الذي يخضع للإقامة الجبرية وصدر ضده حكم بالسجن، وصف خلالها البلاد تحت حكم الرئيس السنغالي ماكي سال بأنها دكتاتورية.

واستبعد سال الترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل بعد اندلاع احتجاجات المعارضة الدامية الشهر الماضي.

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