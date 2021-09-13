رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة لـ«الشروق»: العدوان الإسرائيلي على جنين ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية

قالت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القاهرة، اليوم، إن التصعيد الأخير، الذي شهده مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة مؤخراً خلف خسائر في الأرواح، كما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية.

وأشارت الجبوري، في تصريحات خاصة لـ"لشروق" في ضوء انسحاب إسرائيل من مخيم جنين، لمهام فرق عمل الأونروا، إزاء تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المخيم، بما في ذلك الطرق و منشآت الوكالة، فضلاً عن تحطيم لمعظم نوافذ المركز الصحي للأونروا في مخيم جنين، بالاضافة لإصابة الجدران الخارجية بأضرار جسيمة وتعرض المدارس الأربع التابعة للأونروا لأضرار تستوجب التدخل لاصلاحها لضمان استئناف مسيرة العمل من خلالها.

وأضافت: هذا إلى جانب الأضرار التي لحقت بالطريق المؤدي إلى مدرسة الأونروا، و ما أسفر عنها من عدم صلاحية الطريق للاستخدام، بالإضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء في معظم أنحاء المخيم و تضرر حوالي 900 منزل.

وتابعت: قامت فرق الأونروا بتقييم الاحتياجات الملحة للمجتمعات المتضررة مع التركيز على الفئات الأشد عرضة للمخاطر، بالتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني، مشيرة لتخطيط الاونروا إعطاء الأولوية للأسر الأشد تضرراً من خلال تقديم المعونة النقدية لدعم الإصلاحات الرئيسية و الثانوية مؤكدة على حرص الوكالة على المضي قدما في إجراء تقييم سريع متعدد القطاعات.

وحول زيارة ممثلي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين وممثلي المانحين إلى مخيم جنين، أوضحت الجبوري أن الأمر جاء بناء على طلب من بعض المانحين، حيث توجه بالفعل بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين وممثلي المانحين إلى مخيم جنين لمناقشة عمل الأونروا في المخيم و رصد حجم الأضرار الاستثنائية التي لحقت به، والتي تستوجب استجابة شاملة و منسقة.

وأكدت أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتمكينهم من الحصول على تجربة مباشرة للواقع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في المخيم وأيضا الحاجة الماسة لتوفير الدعم المادي للوكالة.