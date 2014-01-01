إيطاليا ترفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

أكد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الإيطالية بعد فرضه لحوالي 10 سنوات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الأحد، إن الحكومة الإيطالية "قررت رفع حظرها الجوي لتُستأنف الرحلات المباشرة بين ليبيا وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري".

وثمن الدبيبة، جهود قطاع المواصلات واللجنة الليبية الإيطالية المشكلة لهذا الغرض، مثنيا على جهود كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل منح التأشيرات، وحركة الملاحة الجوية بين البلدين.

وكان الدبيبة، شكل في وقت سابق لجنة للتواصل بين ليبيا وإيطاليا من أجل رفع الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي، وذلك على وقع العلاقات المتحسنة بين البلدين، خاصة بعد توقيع عقد بقيمة ثمانية مليار دولار مع شركة "إيني" في كانون الثاني يناير الماضي، من أجل الاستثمار في حقلي غاز بحريين.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014 بين حركتي الكرامة وفجر ليبيا؛ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الطائرات الليبية يمنعها من المرور عبر أجواء القارة الأوروبية، فضلا عن مغادرة كل خطوط الطيران غير المحلية، والتي بدأ بعضها في العودة خلال السنتين الأخيرتين، مثل الخطوط التونسية والمصرية.