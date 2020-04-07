صحيفة: إسرائيل لم تطلب من روسيا المساعدة لتحديد مصير الباحثة المخطوفة في العراق

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن إسرائيل لم تطلب مساعدة روسيا للبحث عن المواطنة الإسرائيلية الروسية "المخطوفة" في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أقارب "المخطوفة"، إليزابيث تسوركوف، لم يتواصلوا مع السفارة الروسية لطلب العون في البحث عنها.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن موقع Al-Monitor الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان مشاركا بشكل مباشر في محاولات الإفراج عن تسوركوف من خلال "طلب وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكدت مصادر موقع Al-Monitor، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن "الخاطفين" نسقوا مع إيران لاستخدام الباحثة كورقة مساومة لتبادل الأسرى، فيما نقلت عن مصدر روسي، تعليقا على ما أفادت به وسائل الإعلام الغربية حول علاقة تسوركوف بروسيا، "انعدام معلومات مؤكدة حول الاتصالات بين إسرائيل وروسيا بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن هذه الإشاعات يمكن أن تشكل "محاولة استفزاز".

وذكر المصدر نفسه أن تسوركوف "تعيش في إسرائيل منذ العام 1990، كما أنها مرتبطة بإسرائيل لا بروسيا، مشددا على أن أقاربها لم يلجأوا إلى وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، وإنما إلى دولتها إسرائيل".

ومن جهته، أفاد معهد New Lines الأمريكي الذي تعمل به تسوركوف، إنه أجرى آخر اتصال معها في الـ19 من شهر مارس الماضي، حيث أبلغتهم بأنها أجرت ما يكفي من الأبحاث الميدانية في الشرق الأوسط، وعبرت عن رغبتها بالعودة إلى جامعة برينستون لتقديم درجة الدكتوراه.

وشدد المعهد على أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في تحديد مصير تسوركوف، مؤكدا أن "قضيتها تمس الولايات المتحدة"، كونها باحثة في مركز تحليل في العاصمة واشنطن، وتدرس في جامعة برينستون، ما يجعلها "تستحق أن تبذل الولايات المتحدة كافة جهودها لإيصالها إلى بر الأمان".

وأفادت الحكومة العراقية يوم الخميس الماضي، بفتح سلطات البلاد تحقيقا في قضية تسوركوف، مشيرة إلى أنها لن تنشر أي بيانات بهذا الصدد قبل اكتمال التحقيقات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يحوز معلومات حول إليزابيث تسوركوف.

وأضاف "سنستفسر من وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، لأن التدابير الخاصة بحماية المصالح، عادة ما تتخذ من خلال هياكلنا الدبلوماسية".

ويأتي ذلك عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، "اختطاف" باحثة إسرائيلية في العراق منذ عدة أشهر من قبل " كتائب حزب الله" العراقية، معتبرا "أنها الآن رهينة لديهم"، مثلما جاء في الإعلان.

وزعم البيان أن "تسوركوف فقدت في العراق منذ عدة أشهر، وتم احتجازها من قبل الميليشيا الشيعية كتائب "حزب الله" العراقية".