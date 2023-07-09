الحكومة الإسرائيلية تتبنى قرارا لمنع انهيار السلطة الفلسطينية

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صوتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تبني قرار من شأنه أن تعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية.

وتم تبني القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء نفسه إلى مجلس الوزراء، بأغلبية 8 مقابل صوت مع امتناع وزير واحد عن التصويت، بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

ويدعو اقتراح نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بينما تعمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل.

وفي بيان رسمي عقب التصويت، أوضحت الحكومة أن قوات الأمن الإسرائيلية "ستواصل العمل بتصميم لإحباط التطرف".

ويأتي تبني الاقتراح في وقت تكافح فيه السلطة الفلسطينية للحفاظ على سلطتها في أجزاء من شمال الضفة الغربية.

وشنت قوات إسرائيلية عملية عسكرية في جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للبحث عما تصفهم بالمطلوبين.

واستشهد 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي في العملية التي وصُفت بالأعنف منذ عام 2002 وتخللتها غارات جوية مكثفة.