 محافظ القاهرة يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 6:26 م

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة، وفد مؤسسة حياة كريمة فرع القاهرة، بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وذلك بحضور أحمد فرغلى، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالقاهرة، ونرمين محمود، نائب المنسق العام بالمبادرة، ومحمد مبارز، منسق القطاع الطبي بالمبادرة، ومحمد رشاد، منسق المنطقة الشمالية، ورامى عاصم، منسق منطقة وسط بالمبادرة.

وأوضح صابر أنها تعمل على توفير الرعاية الضرورية لهم بكافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، مضيفًا أن تجربة مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة وأصبحت مثال تسعى عدة دول لدراسته وتطبيقه بهدف مساعدة مواطنيها.

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