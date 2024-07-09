نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ملتزم بالوقوف إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحلف سيعلن عن قيادة عسكرية جديدة في ألمانيا لتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية.

وأضاف سوليفان، خلال قمة الناتو، أن الحلف سيعين ممثلا رفيعا في كييف لتعميق العلاقات معه.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "قمة الناتو فرصة لدول الحلف لتعزيز عزمها في مواجهة روسيا"، مضيفا أن "من المهم أن نعيد التأكيد في القمة على التزامنا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا"، وأنهم سيجرون "مراجعة للنظر في الاستراتيجية الدفاعية للحلف".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تواكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف، حيث تركز على زيادة الدعم لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي لدول الحلف، وتعميق شراكاته الدولية.



