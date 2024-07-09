أوكرانيا تهاجم عدة مناطق روسية بطائرات الدرون

ردت أوكرانيا على الهجوم الروسي الصاروخي الكبير بشن هجمات بطائرات الدرون اليوم الثلاثاء.

ونتيجة لذلك، اندلعت النيران في مستودع للخزانات تابع لشركة لوكويل للنفط في منطقة فولجوجراد. وقال الحاكم الإقليمي اندري بوشاروف إن الحريق وقع بسبب سقوط حطام طائرات الدرون على المخزن في مدينة كالاخ في دون.

وأضاف أنه يجري إخماد الحريق، مشيرا إلى أن محطة تحويل تعرضت أيضا للضرر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنه تم اعتراض 38 طائرة درون أوكرانية خلال الليل فوق مناطق بيلجورود وكورسك وفورونيز وروستوف واستراخان.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة، كما لم تظهر مدينة فولجوجراد في قائمة الوزارة. مع ذلك، أكدت السلطات الروسية أن الطائرات لم تتمكن مؤقتا من الإقلاع أو الهبوط في المطارات في فولجوجراد واستراخان.