 شعبة الدخان: مبيعات المعسل لا تتجاوز 5% والمصانع متوقفة عن الإنتاج - بوابة الشروق
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شعبة الدخان: مبيعات المعسل لا تتجاوز 5% والمصانع متوقفة عن الإنتاج

محمد المهم:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 3:56 م

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مبيعات المعسل لا تتجاوز نسبة 5% منذ تفشي فيروس كورونا، حيث تقتصر المبيعات على المدخنين بمنازلهم.
وأضاف إمبابي لـ«الشروق»، إن مصانع المعسل توقفت تماما عن الإنتاج بسبب استمرار حظر استخدام الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تنعتمد مبيعات المعسل بالسوق على المقاهي على عكس السجائر.
وفي سياق موازٍ، أكد امبابي استقرار أسعار السجائر وتوافرها بالسوق المحلي.
وبحسب، رئيس الشعبة تنتج نحو 42 شركة المعسل في مصر. ويستهلك المصريون نحو 85 مليار سيجارة سنويا.
وتطبق مصر إجراءات منذ مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد شملت حظر استخدام الشيشية في جميع المقاهي والكافيهات، وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.
يذكر أن الشعبة لديها صندوق لدعم صناعة الدخان تم إنشاؤه في عام 1985 عبر مساهمه الشركات ومع بدء انتشار فيروس كورونا منتصف شهر مارس الماضي تم صرف دعم لاصحاب المصانع لمساعدتهم علي سداد التزاماتهم.


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