غادة والي: رصدنا 9000 موقع إباحي يستهدف الأطفال منذ بداية أزمة كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالامم المتحدة، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، إنه تم رصد 9000 موقع إباحي يستهدف الأطفال منذ بداية أزمة كورونا.

وأضافت في لقائها لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الشركات المصدرة للمحتوى الإباحي استغلت أزمة كورونا، ووجود الأطفال في المنازل لفترات طويلة، في أن تحقق مكاسب مضاعفة عن طريق إصدار محتوى أكثر.

وأشارت «والي» إلى أن الأمم المتحدة تعمل على مكافحة هذه المحتويات الغير مناسبة، وحماية الأطفال من خطر التعرض لها، وذلك عن طريق مجموعة من المنظمات التي تقوم بتحليل البيانات، وإعطائها للحكومات لتعمل على ملاحقة أصحاب هذه الشركات.

وأكدت وزيرة التضامن السابقة، أن آلية العمل في مكتب مكافحة الجريمة التي تترأسه، يعتمد على عدة محاور في العمل، من حيث بناء القدرات والتدريب، وكذلك إتاحة المعلومات، لافتة إلى أهمية زيادة الوعي والتعامل مع الشباب.

كما تقدمت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المرأة المصرية، ولترشيحها لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة أن هذا المنصب تحدي بالنسبة لها، وللمرأة المصرية والعربية عمومًا.