انفجارات تهز منطقة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم

أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليج كريوتشكوف وقوع عدة انفجارات في منطقة "نوفوفيدوروفكا" على الساحل الغربي لشبه الجزيرة، التي توجد بها وحدة عسكرية ومطار عسكري روسي كبير، داعيا إلى انتظار البيانات الرسمية.

وكتب كريوتشكوف، على قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، يمكنني فقط تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة "نوفوفيدوروفكا" أطلب من الجميع انتظار البيانات الرسمية وعدم إعطاء فرصة للاستنتاجات".

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان في منطقة "نوفوفيدوروفكا" الواقعة في شبه جزيرة القرم.

ومن جهتها، أعلنت القوات الأوكرانية استهداف هذه المنطقة بحوالي سبع ضربات صاروخية، بينما اكتفت وزارة الدفاع الروسية حتى الآن بالإشارة إلى أن الانفجارات وقعت بسبب انفجار مستودع ذخيرة بالقاعدة العسكرية الروسية في القرم.